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Политика

Realmeter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина опустился ещё на 0,3%

Write: 2020-12-10 12:07:11Update: 2020-12-10 12:16:18

Realmeter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина опустился ещё на 0,3%

Photo : YONHAP News

Рейтинг одобрения работы действующего президента РК Мун Чжэ Ина составил 37,1%. Это на 0,3% ниже, чем на прошлой неделе, когда показатель впервые с момента его вступления в должность в мае 2017 года упал ниже 40%. Об этом сообщило 10 декабря агентство Realmeter, подведя итоги опроса 1.509 жителей различных регионов страны в возрасте старше 18 лет, проведённого с 7 по 9 декабря по заказу TBS. Количество опрошенных, давших отрицательную оценку деятельности президента, выросло на 0,8% до 58,2%, что является самым высоким показателем с момента вступления Мун Чжэ Ина в должность президента. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро вырос на 1,7%, составив 31,4%. Рейтинг основной оппозиционной партии Сила народа снизился на 0,8%, составив 30,5%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±2% при уровне достоверности 95%. 
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