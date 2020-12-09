Вторые сутки подряд в РК около 700 новых случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 9 декабря в стране зарегистрированы 682 новых случая COVID-19, в результате чего общее число заболевших составило 40.098. Рост продолжается, несмотря на ужесточение мер социального дистанцирования. За минувшие сутки 8 человек умерли, а общее число умерших - 564. Органы здравоохранения обеспокоены ростом числа инфекций, источники которых не удаётся установить. В этой связи в течение следующих трёх недель временные диагностические пункты в 150 районах, где обычно собирается молодёжь. В отдельных регионах планируется провести всеобщее тестирование в связи с большим количеством случаев заражения, источники которых невозможно отследить, а к участию в противоэпидемических мероприятиях в столичном регионе будут привлечены военные. Кроме того, органы здравоохранения решили увеличить количество медицинских учреждений, предназначенных исключительно для лечения пациентов с COVID-19.