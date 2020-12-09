В РК растёт число бездетных молодых семей

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Процент бездетных семейных пар, состоящих в браке менее 5 лет, в 2019 году достиг самого высокого уровня за весь период ведения статистики. Согласно данным Национального статистического управления, опубликованным 10 декабря, по состоянию на ноябрь 2019 года насчитывалось 998 тыс. пар, впервые вступивших в брак за последние пять лет. Это на 5,1% меньше по сравнению с предыдущим годом. Общее количество молодожёнов, включая вступивших в брак повторно, составило 1 млн 260 тыс. человек, что на 4,7% меньше, чем год назад. Растёт число супружеских пар, которые не решаются заводить детей. В прошлом году их доля составила 42,5%, увеличившись за год на 2,3 %. Подобные тенденции ведут к ускорению темпов сокращения численности населения. Общий коэффициент рождаемости, то есть, среднее число детей, рожаемых женщиной в течение её жизни, составил 0,71. Это рекордно низкий показатель за всю историю ведения соответствующей статистики. Низкую рождаемость связывают с трудностями совмещения работы с воспитанием детей, а также с высокими ценами на жильё.