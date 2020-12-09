Кандидат на пост главы Пентагона обещает сотрудничать с союзниками

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Ллойд Остин, которого избранный президент США Джо Байден назначил на пост министра обороны, пообещал активизировать сотрудничество с союзниками Вашингтона и защищать их в случае необходимости. Выступая на состоявшейся в среду на пресс-конференции в Уилмингтоне, штат Делавэр, он отметил, что «Америка сильнее, когда она работает со своими союзниками». Байден неоднократно подчёркивал необходимость восстановления и дальнейшего улучшения отношений США с другими странами, особенно с их традиционными союзниками, включая РК. Ллойд Остин занимал пост заместителя начальника штаба сухопутных сил США до ухода в отставку в 2016 году. Избранный вице-президент Камала Харрис заявила, что Остин, если его утвердят в должности главы Пентагона, поможет не только укрепить собственную безопасность США, но и их роль «как партнёра союзников по всему миру».