Избранный президент США представил кандидата на пост главы Пентагона

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Избранный президент США Джо Байден назначил на пост министра обороны бывшего главу Центрального командования вооружённых сил США, генерала в отставке Ллойда Остина. В случае утверждения его кандидатуры Пентагон впервые возглавит афроамериканец. Выступая на состоявшейся в среду пресс-конференции в Уилмингтоне, штат Делавэр, кандидат отметил, что «Америка сильнее, когда она работает со своими союзниками». Байден неоднократно подчёркивал необходимость восстановления и дальнейшего улучшения отношений США с другими странами, особенно с их традиционными союзниками, включая РК. По словам Байдена, его фигура является символом расового единства. Остин сыграл важную роль в возвращении на родину 150 тыс. американских солдат из Ирака и Афганистана. Байден видит в Остине подходящего человека для укрепления связей США с союзниками, поскольку он имеет большой опыт руководства многонациональными соединениями. Поскольку с момента отставки генерала Остина в 2016 году прошло менее 7 лет, для его назначения потребуется специальное разрешение Конгресса США.