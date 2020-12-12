Ослабление напряжённости на Корейском полуострове – вклад в мирный процесс в АТР

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Ослабление напряжённости и укрепление доверия на Корейском полуострове станут значительным вкладом в снижение угроз безопасности и процветание в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил министр обороны РК Со Ук в ходе состоявшегося в четверг в формате видеоконференции оборонного диалога Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и региональных партнёров, включая РК, Китай, Японию, Австралию и Индию. Он назвал мирный процесс на Корейском полуострове частью процесса установления мира и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, призвав мировое сообщество поддержать его. Коснувшись борьбы с пандемией COVID-19, Со Ук отметил важность поддержания духа солидарности, который поможет справиться с общей угрозой. Он назвал «новую южную политику» Сеула стратегией страны по укреплению долгосрочного и устойчивого партнёрства с АСЕАН.