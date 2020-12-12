Спецпосланник президента РК отправится в Москву 13 декабря

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Бывший депутат Национального собрания трёх созывов, посол РК в России с 2017 по 2019 год У Юн Гын отправится 13 декабря в Москву в качестве специального представителя президента РК Мун Чжэ Ина. Как сообщил в пятницу представитель администрации южнокорейского президента Кан Мин Сок, спецпредставитель встретится с высокопоставленными должностными лицами правительства и парламента России, чтобы передать им «твёрдую волю» администрации Мун Чжэ Ина укреплять отношения между Сеулом и Москвой. Будут обсуждаться, в частности, вопросы, касающиеся обмена визитами и проведения консультаций на высоком уровне. У Юн Гын призовёт Россию к активизации сотрудничества со странами, заинтересованными в денуклеаризации Корейского полуострова и установлении постоянного мира в регионе. Визит спецпредставителя в Россию поможет двум странам сохранить динамику развития отношений в условиях ограниченного личного общения,- подчеркнул Кан Мин Сок.