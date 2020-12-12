Число новых случаев COVID-19 не уменьшается

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 10 декабря в стране зарегистрированы 689 новых случаев COVID-19, в результате чего общее число заболевших составило 40.786. Рост заболеваемости продолжается, несмотря на ужесточение мер социального дистанцирования. В этой связи медики предупреждают о более мощной и более продолжительной, чем ожидалось, волне пандемии. Особое беспокойство вызывает рост числа тяжелобольных пациентов, с наплывом которых система здравоохранения может не справиться. Растёт также число инфекций, источники которых невозможно отследить. Их доля превысила 20% новых случаев COVID-19. За минувшие сутки 8 человек умерли, а общее число умерших - 572. Освобождены от режима карантина и выписаны из больниц по окончании лечения 520 человек, выздоровели в общей сложности 31.157 человек. Проходят курс лечения 9.057 человек, 169 из них находятся в тяжёлом или критическом состоянии.