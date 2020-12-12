В период пандемии домохозяйства сокращают потребление одежды и обуви

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Южнокорейские домохозяйства сократили расходы на такие потребительские товары как одежда и обувь. Таким образом, повторяются те же тенденции, что и во время азиатского финансового кризиса 1997-98 годов. Как сообщило в пятницу Национальное статистическое управление, в первом квартале этого года, когда страна была охвачена первой волной пандемии COVID-19, потребление домашних хозяйств сократилось на 6,5% в годовом исчислении. Люди воздерживались от посещения магазинов из-за риска заражения и жёстких правил социального дистанцирования. Между тем, располагаемый доход домохозяйств вырос в первом квартале этого года на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Представители группы, относящейся к 20% населения с самым высоким доходом, сократили расходы на частное образование, а 20% населения с самым низким доходом и временные работники сократили потребление одежды и обуви. При этом доход временных работников сократился на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года .