В КНДР усиливается борьба с курением

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Рестораны, автобусные остановки, гостиницы, магазины, общественные бани, кинотеатры, библиотеки, спортивные залы, площади и другие общественные места на территории КНДР объявлены зонами, свободными от курения во исполнение принятого в ноябре закона о борьбе с курением. Об этом сообщили в пятницу северокорейские СМИ. К зонам, где курение запрещено, отнесены также центры идеологического образования, детские сады, школы, медицинские учреждения, общественный транспорт и места, подверженные пожарам и взрывам, такие как леса и газовые станции. Закон о борьбе с курением распространяется на всех находящихся на территории страны,- говорится в сообщении. В нём подчёркивается, что «ужесточение контроля над курением является важным требованием для защиты жизни и здоровья людей». Будет ли закон применяться к лидеру Северной Кореи Ким Чон Ыну, неизвестно, поскольку на многих фотографиях, публикуемых СМИ, он изображён курящим. В Северной Корее высокий уровень курения. В 2014 году курили 43,9% населения.