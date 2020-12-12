Нынешняя волна COVID-19 серьёзнее, чем февральская

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Нынешняя волна пандемии COVID-19, охватившая всю страну, гораздо серьёзнее, чем та, что затронула город Тэгу и прилегающие районы в феврале. Об этом заявил премьер-министр РК Чон Сэ Гюн, выступая в пятницу на заседании Центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам. Он напомнил, что в стране десятый день подряд фиксируются более 500 случаев заражения, причём большинство из них приходятся на столичный регион. Премьер-министр подтвердил, что правительство решило развернуть около 150 временных пунктов тестирования на вирус в столичном регионе, где могут сдать анализ все желающие, независимо от наличия симптомов. Они будут работать до конца года. Отметив резкое сокращение случаев заражения, связанных с религиозными учреждениями, он призвал их продолжать соблюдение карантинных мер, проводя службы в формате онлайн. Чон Сэ Гюн призвал ветеринарные власти мобилизовать все имеющиеся возможности для предотвращения общенациональной эпидемии высокопатогенного птичьего гриппа.