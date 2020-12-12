Граждане РК обеспокоены эпидемической обстановкой

Photo : YONHAP News

Оценка южнокорейцами противоэпидемических мер правительства снижается. На это указывают представленные в пятницу результаты опроса, который был проведён с 8 по 10 декабря агентством Gallup Korea среди 1.000 взрослых жителей страны. Положительная оценка составила 56%. В октябре и ноябре она составляла 74% и 72% соответственно, а в мае достигала 85%. Нынешний спад объясняется реакцией общества на рост числа случаев COVID-19, повышение уровня социального дистанцирования, а также некоторую неопределённость в вопросе поставок вакцины. Отрицательную оценку работе правительства в борьбе с пандемией дали 32% респондентов. Между тем, 54% отметили приоритет противоэпидемических мер, даже если они станут причиной снижения экономической активности. 42% респондентов считают, что между интересами экономики и необходимостью сдерживать пандемию нужно соблюдать баланс. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.