Глава МИД РК призвала к борьбе с ложными новостями о COVID-19

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Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва призвала принять срочные меры для того, чтобы остановить распространение ложных новостей о COVID-19. Выступая на 13-м Балийском форуме за демократию, который состоялся в четверг в форматах онлайн и офлайн, она отметила, что кризис должен стать возможностью для реализации важных принципов демократии, а именно подотчётности, открытости и прозрачности. По её словам, поскольку демократия основана на свободных дискуссиях между гражданами, лидеры гражданского общества должны действовать активно и быстро, чтобы обуздать волну ложной информации, которая распространяется как пандемия. Кан Гён Хва напомнила, что РК с самого начала справлялась с кризисом COVID-19 прозрачным, открытым и ответственным образом, основываясь на опыте борьбы с ближневосточным респираторным синдромом (MERS) в 2015 году. Балийский форум за демократию - ежегодное мероприятие, которое проводится с 2008 года по инициативе министерства иностранных дел Индонезии.