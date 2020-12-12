США озабочены ситуацией с правами человека в Северной Корее

По случаю Международного дня прав человека правительство США выразило в четверг обеспокоенность ситуацией с правами человека в Северной Корее. В заявлении госдепартамента, переданном радиостанцией «Свободная Азия», говорится, что Вашингтон намерен и впредь сотрудничать с мировым сообществом ради защиты прав северокорейцев, в том числе, в вопросе расширения доступа к информации. Конгресс США выразил аналогичную озабоченность. Комитет по международным отношениям заявил, что северокорейский режим подвергает пыткам и несправедливым задержаниям своих собственных граждан, и что он должен быть привлечён к ответственности за такие неприемлемые действия. Между тем, официальный Пхеньян неоднократно заявлял, что в Северной Корее демократические свободы и права гарантируются на самом высоком уровне.