В столичном регионе открылись 150 центров тестирования на COVID-19

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В РК растёт число новых случаев COVID-19. В рамках усиления борьбы с пандемией 14 декабря в столичном регионе открылись 150 временных пунктов тестирования на вирус. Они будут работать ежедневно с 9:00 до 18:00 по 3 января в районе Сеульского вокзала, станции метро и железной дороги Ёнсан, в университетских районах и других местах скопления людей. К участию в программе тестирования привлечены 810 человек, включая военнослужащих и полицейских. Для удобства тестируемых используется экспресс-тест на антиген и тест на основе слюны, который безопаснее и проще, чем наиболее распространённый метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) на основе слизи из носа. Он считается наиболее точным тестом, но для получения результата требуется около 24 часов. Для получения результата при прохождении экспресс-теста на антиген, требуется от 30 минут до двух часов, но, если результат теста положительный, необходимо пройти тест ПЦР, так как точность теста на антиген относительно низкая. Эксперты считают необходимым расширить сеть пунктов тестирования, поскольку выявление как можно бóльшего числа бессимптомных распространителей вируса жизненно важно для борьбы с пандемией.