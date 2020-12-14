Президент РК: Борьба с пандемией COVID-19 вступила в решающую стадию

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Борьба с пандемией COVID-19 вступила в решающую стадию, и в этот сложный период правительство должно приложить все усилия, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая в воскресенье на заседании Центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам. Он отметил, что страна столкнулась с «крупнейшим в истории» эпидемическим кризисом, и, если нынешнюю тенденцию не удастся изменить, придётся подумать о дальнейшем повышении уровня социального дистанцирования. «Трудно представить себе ущерб, который люди понесут в результате введения третьего уровня социального дистанцирования»,- заявил глава государства. «Если мы действительно являемся страной-образцом в борьбе с вирусом, самое время это доказать», - подчеркнул Мун Чжэ Ин. Он поручил правительству тщательно изучить ситуацию и «принять смелое решение», если оно будет сочтено неизбежным.