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Президент РК: Борьба с пандемией COVID-19 вступила в решающую стадию

Write: 2020-12-14 09:46:31Update: 2020-12-14 09:48:41

Президент РК: Борьба с пандемией COVID-19 вступила в решающую стадию

Photo : YONHAP News

Борьба с пандемией COVID-19 вступила в решающую стадию, и в этот сложный период правительство должно приложить все усилия, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая в воскресенье на заседании Центрального штаба по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам. Он отметил, что страна столкнулась с «крупнейшим в истории» эпидемическим кризисом, и, если нынешнюю тенденцию не удастся изменить, придётся подумать о дальнейшем повышении уровня  социального дистанцирования. «Трудно представить себе ущерб, который люди понесут в результате введения третьего уровня социального дистанцирования»,- заявил глава государства. «Если мы действительно являемся страной-образцом в борьбе с вирусом, самое время это доказать», - подчеркнул Мун Чжэ Ин. Он поручил правительству тщательно изучить ситуацию и «принять смелое решение», если оно будет сочтено неизбежным. 
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