Кинорежиссёр Ким Ги Док умер от COVID-19 в Латвии

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59-летний южнокорейский кинорежиссёр Ким Ги Док скончался рано утром 11 декабря в больнице в Латвии от осложнения хронических заболеваний, вызванного вирусом COVID-19. По данным дипломатических источников, его тело будет кремировано. Известно, что семья режиссёра обратилась в посольство РК в Латвии с просьбой позаботиться о похоронах из-за закрытия границ. Ким Ги Док прибыл в Латвию 20 ноября, а с 5 декабря не выходил на связь с семьёй. По некоторым данным, он собирался купить дом в городе Юрмала и получить вид на жительство в Латвии. Режиссёр получил мировую известность в 2004 году, когда на Берлинском международном кинофестивале получил премию «Серебряный медведь» за фильм «Самаритянин». Он также получил премию «Золотой лев» за «Пьета» на Венецианском кинофестивале в 2012 году. В последние годы у себя на родине он подвергался многочисленным обвинениям в сексуальных домогательствах.