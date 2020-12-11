13 декабря в РК выявлены 718 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 13 декабря в стране зарегистрированы 718 случаев COVID-19. Общее число инфицированных составило 43.484. Это существенно меньше, чем зарегистрированный накануне рекорд с начала пандемии - 1030 новых случаев. Медики связывают сокращение с меньшим числом тестов в выходные дни. Ожидается, что эта неделя станет определяющей для принятия решения о применении наивысшего, третьего уровня социального дистанцирования. Большинство новых случаев инфекции – 481 – пришлось на долю столичного региона. Число умерших от осложнений хронических заболеваний, вызванных вирусом COVID-19, увеличилось на 7 человек, а общее число умерших составило 587. Выписаны из стационаров по окончании лечения и освобождены от режима карантина 288 человек. Общее число выздоровевших составило 32.102 человека. Проходят лечение 10.795 человек.