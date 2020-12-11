Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

В Корее

13 декабря в РК выявлены 718 новых случаев COVID-19

Write: 2020-12-14 10:38:23Update: 2020-12-14 18:56:53

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 13 декабря в стране зарегистрированы 718 случаев COVID-19.  Общее число инфицированных составило 43.484. Это существенно меньше, чем зарегистрированный накануне рекорд с начала пандемии - 1030 новых случаев. Медики связывают сокращение с меньшим числом тестов в выходные дни. Ожидается, что эта неделя станет определяющей для принятия решения о применении наивысшего, третьего уровня социального дистанцирования. Большинство новых случаев инфекции – 481 – пришлось на долю столичного региона. Число умерших от осложнений хронических заболеваний, вызванных вирусом COVID-19, увеличилось на 7 человек, а общее число умерших составило 587. Выписаны из стационаров по окончании лечения и освобождены от режима карантина 288 человек. Общее число выздоровевших составило 32.102 человека. Проходят лечение 10.795 человек. 
Список

Новости по этой теме

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >