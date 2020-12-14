Realmeter: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина опустился до 36,7%

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Рейтинг одобрения работы президента Мун Чжэ Ина достиг нового рекордного минимума в 36,7%, что на 0,7% ниже, чем на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют результаты опроса 2.521 взрослого жителя страны, проведённого с 7 по 11 декабря агентством Realmeter по заказу YTN. 58,2% опрошенных дали отрицательную оценку деятельности президента, что на 0,8% больше, чем неделю назад. По мнению экспертов, на результаты опроса могли повлиять частичные перестановки в кабинете министров, проведённые 4 декабря, неспособность властей стабилизировать рынок жилья и справиться с ростом распространения COVID-19. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро повысился на 1,1%, составив 30,8%. Рейтинг основной оппозиционной партии Сила народа вырос на 0,3%, составив 31,6%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±2% при уровне достоверности 95%.