РК – на десятом месте в мире по экспорту вооружений

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В период с 2015 по 2019 год РК занимала десятое место в мире по экспорту вооружений, и на её долю приходилось 2,1% мирового экспорта оборонной продукции. В соответствии с ежегодным отчётом Global Defense Market, опубликованным министерством обороны США, основными покупателями оборонной продукции южнокорейского производства являются Индонезия, Ирак и Великобритания. Крупнейшим в мире экспортёром вооружений являются США. Далее следуют Россия, Франция, Германия и Китай. На эти пять стран приходится 76% мирового экспорта вооружений. Крупнейший импортёр оружия - Саудовская, за ней следуют Индия, Египет, Австралия и Китай. На долю этих пяти стран приходится 36% мирового импорта оборонной продукции. В список ста крупнейших компаний-производителей вооружений вошли три южнокорейские - Hanwha Aerospace, которая заняла 46-е место, Korea Aerospace Industries (60-е место) и LIG Nex1 (67-е место). В данном списке 43 компании из США, на долю которых пришлось 59% общих продаж ста крупнейших компаний.