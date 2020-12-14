Банк Кореи: Удалённая работа будет способствовать переезду из городов

Photo : YONHAP News

По мнению экспертов, удалённая работа будет распространяться также и по окончании COVID-19. Это позволит большому количеству людей переехать из крупных городов в пригороды, где стоимость жилья более доступна. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье отчёте Банка Кореи о достоинствах и недостатках работы в удалённом режиме во время пандемии COVID-19. Согласно отчёту, работа на дому положительно воспринимается компаниями и их сотрудниками. Ряд компаний вложили много сил и средств в организацию удалённой работы, что стало причиной ожиданий её устойчивости. Авторы исследования ожидают роста спроса на коммерческие и жилые помещения в пригородах и его снижения в крупных городах, где арендная плата намного выше. По их мнению, удалённая работа поможет повысить производительность труда в странах с передовыми информационными технологиями, жители которых тратят много времени на поездки. К таким странам относится РК. В отчёте подчёркивается, что удалённая работа будет успешной при условии возвращения школ и детских дошкольных учреждений к нормальной деятельности.