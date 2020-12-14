РК сократит выбросы парниковых газов к 2030 году

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РК существенно сократит выбросы парниковых газов к 2030 году, а к 2050 году перейдёт к углеродной нейтральности. Об этом заявил президент страны Мун Чжэ Ин в видеообращении к участникам саммита по амбициозным задачам в области изменения климата. Он состоялся в субботу под председательством ООН, Великобритании и Франции в партнёрстве с Чили и Италией. Саммит был посвящён пятой годовщине Парижского соглашения по климату. Мун Чжэ Ин напомнил, что к 2050 году РК намерена одновременно достичь углеродной нейтральности, экономического роста и повышения уровня жизни. В этой связи Сеул планирует «предложить различные сценарии того, как люди могут добровольно выполнять свои обязательства в повседневной жизни». Для этого будет составлена «системная дорожная карта для каждой сферы общества». «Воспринимая климатический кризис как возможность для инклюзивного и устойчивого роста, мы создадим новые рабочие места и поделимся своим опытом и достижениями политики «зелёного нового курса» с другими странами мира», - сказал Мун Чжэ Ин.