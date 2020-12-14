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Корея: Юг-Север

Национальное собрание РК приняло закон о запрете распространения антисеверокорейских листовок

Write: 2020-12-15 09:51:49Update: 2020-12-15 14:52:37

Национальное собрание РК приняло закон о запрете распространения антисеверокорейских листовок

Photo : YONHAP News

Национальное собрание РК приняло в понедельник поправку к Закону о межкорейских отношениях, предусматривающую запрет на отправку на Север пропагандистских листовок. Нарушителям запрета грозит до трёх лет тюремного заключения или штраф до 30 млн вон (27 тыс. долларов). За поправку проголосовали все 187 участников пленарного заседания. Депутаты от главной оппозиционной партии Сила народа в заседании не участвовали. На протяжении многих лет северокорейские беженцы, проживающие на Юге, отправляли через границу листовки с критикой северокорейского режима. Пхеньян неоднократно призывал к прекращению пропагандистской деятельности, которая являлась источником напряжённости между двумя Кореями. Оппозиция и организации северокорейских беженцев выступают против запрета на пропагандистскую деятельность, которая, по их мнению, ограничивает право на свободу выражения мнений. 
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