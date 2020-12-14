Число новых случаев COVID-19 снова увеличилось

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 14 декабря в стране зарегистрированы 880 случаев COVID-19. Общее число инфицированных составило 44.364. Медики предупреждают, что ежедневное количество новых случаев заражения превысит тысячу, если нынешние темпы сохранятся. В этом случае в столичном регионе может быть введён самый жёсткий, третий уровень социального дистанцирования. Там выявлено большинство новых случаев инфекции – 594. Медики обеспокоены ростом числа больных, находящихся в тяжёлом или критическом состоянии. В настоящее время их насчитывается 205 человек. Одновременно растёт смертность от осложнений хронических заболеваний, вызванных вирусом COVID-19. За минувшие сутки умерли 13 человек, а общее число умерших составило 600. Коэффициент смертности – 1,35%. Выписаны из стационаров по окончании лечения и освобождены от режима карантина 457 человек. Общее число выздоровевших составило 32.559 человек. Выздоровели 73,4% инфицированных. Проходят лечение 11.205 человек.