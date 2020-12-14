Президент РК: Восстановление мировой экономики нуждается в многосторонности

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Время глобального экономического спада больше, чем когда-либо, требует духа многосторонности. Об этом заявил во вторник президент РК Мун Чжэ Ин в видеообращении к участникам совещания, посвящённого 60-летию принятия конвенции о создании Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Он выразил надежду на то, что годовщина ОЭСР станет «вехой для восстановления мировой экономики», тем более, что за годы своего существования она разработала более 450 международных стандартов в таких областях как окружающая среда, администрирование, финансы, инвестиции, торговля и борьба с коррупцией. «Благодаря ОЭСР, мы живём в справедливом и прозрачном мире. РК будет и впредь поддерживать ОЭСР на пути к устойчивому и инклюзивному росту», - сказал Мун Чжэ Ин. Он добавил, что РК, являясь членом Комитета содействия развитию ОЭСР, остаётся приверженной международным усилиям по искоренению бедности и достижению устойчивого развития.