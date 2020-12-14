Семьи с детьми получат дополнительные льготы

С целью стимулирования рождаемости семьи, имеющие детей, получат дополнительные льготы. Пакет мер, разработанный комитетом по вопросам старения общества и политики в области народонаселения при президенте РК, станет основой демографической политики правительства на следующие пять лет. Начиная с 2022 года, правительство будет предоставлять ежемесячное пособие в размере 300 тыс. вон (275 долларов) всем младенцам в возрасте до 12 месяцев. К 2025 году данное пособие будет постепенно увеличено до 500 тыс. вон (450 долларов). При этом ежемесячное пособие в размере 100 тыс. вон (90 долларов) на каждого ребёнка в возрасте до 7 лет будет сохранено. Начиная с 2022 года, правительство будет предоставлять будущим родителям пособие в размере 2 млн вон (1.800 долларов) для покрытия дородовых расходов. Компенсация беременным женщинам будет увеличена до 1 млн вон (900 долларов). Предусмотрены также дополнительные льготы для работающих родителей. Так, каждая пара с ребёнком до одного года сможет получать до 3 млн вон (2.700 долларов), если оба родителя возьмут трёхмесячный отпуск. К многодетным будут отнесены семьи с двумя детьми, а семьям с тремя детьми будут предоставляться льготы на оплату обучения в вузах.