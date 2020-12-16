Число новых случаев COVID-19 достигло очередного максимума

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 15 декабря в стране зарегистрированы 1.078 случаев COVID-19. Таким образом, достигнут новый максимум с момента начала пандемии. Общее число инфицированных составило 45.442. Медики сосредоточены на поиске бессимптомных распространителей инфекции. Они признают, что в рамках нынешнего уровня социального дистанцирования не удаётся остановить распространение инфекции. Вызывает обеспокоенность рост числа больных, находящихся в тяжёлом или критическом состоянии. В настоящее время их насчитывается 226 человек. Одновременно растёт смертность от осложнений хронических заболеваний, вызванных вирусом. За минувшие сутки умерли 12 человек, а общее число умерших составило 612. Коэффициент смертности – 1,35%. Выписаны из стационаров по окончании лечения и освобождены от режима карантина 388 человек. Общее число выздоровевших составило 32.947 человек. Проходят лечение 11.883 человека.