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В Корее

Число новых случаев COVID-19 достигло очередного максимума

Write: 2020-12-16 11:20:38Update: 2020-12-16 18:57:01

Число новых случаев COVID-19 достигло очередного максимума

Photo : YONHAP News

По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, 15 декабря в стране зарегистрированы 1.078 случаев COVID-19. Таким образом, достигнут новый максимум с момента начала пандемии. Общее число инфицированных составило 45.442. Медики сосредоточены на поиске бессимптомных распространителей инфекции. Они признают, что в рамках нынешнего уровня социального дистанцирования не удаётся остановить распространение инфекции. Вызывает обеспокоенность рост числа больных, находящихся в тяжёлом или критическом состоянии. В настоящее время их насчитывается 226 человек. Одновременно растёт смертность от осложнений хронических заболеваний, вызванных вирусом. За минувшие сутки умерли 12 человек, а общее число умерших составило 612. Коэффициент смертности – 1,35%. Выписаны из стационаров по окончании лечения и освобождены от режима карантина 388 человек. Общее число выздоровевших составило 32.947 человек. Проходят лечение 11.883 человека. 
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