Число рабочих мест сокращается девять месяцев подряд

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Как сообщили в среду в Национальном статистическом управлении, количество занятых в РК в ноябре составило 27 млн 200 тыс. человек, что на 273 тыс. человек меньше, чем в том же месяце прошлого года. Занятость сокращается девять месяцев подряд, начиная с марта текущего года, поскольку пандемия COVID-19 продолжает наносить удар по рынку труда. В производственном секторе число рабочих мест сократилось на 113 тыс., в гостиничном и ресторанном бизнесе – на 161 тыс., в оптовой и розничной торговле - на 166 тыс. Между тем, в госучреждениях создано 152 тыс., а в социальном обеспечении - 114 тыс. рабочих мест. Уровень занятости среди южнокорейцев от 15 до 65 лет составил 66,3%, что на 1,1% меньше, чем в ноябре прошлого года. Общее число безработных составило 967 тыс. человек - 3,4% трудоспособного населения. Это на 0,3% больше, чем год назад. Безработица среди молодёжи до 30 лет составила 8,1%, что на 1,1% больше в годовом исчислении. В ноябре Банк Кореи пересмотрел оценку потери рабочих мест по итогам года до 200 тыс., увеличив её на 70 тыс. по сравнению с августовским прогнозом.