США ищут пути для продвижения денуклеаризации Северной Кореи

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США ищут оптимальные пути для продвижения процесса денуклеаризации Северной Кореи и решения «растущих проблем», связанных с ядерным оружием Севера. Об этом заявил 1 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью NBC News. Он отметил, что планируемые меры могут включать в себя как дополнительные санкции, так и дипломатические стимулы. «Это серьёзная проблема, которая со временем усугубляется», - подчеркнул американский дипломат. При этом он отказался дать чёткий ответ, когда его спросили, что должен сделать северокорейский лидер Ким Чон Ын, чтобы встретиться с президентом США Джо Байденом. «Первое, что мы собираемся сделать, это пересмотреть политику по всем направлениям»,- сказал глава госдепартамента. «Как только мы это сделаем, мы сможем рассказать, как мы планируем двигаться вперёд»,- добавил он. Ранее Блинкен заявил, что новая администрация США найдёт способы вернуть Север за стол переговоров.