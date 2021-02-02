Рост потребительских цен в январе составил 0,6%

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По данным Национального статистического управления, рост потребительских цен в РК в январе составил 0,6% в годовом исчислении. Показатель не превышает одного процента четыре месяца подряд. Базовая инфляция без учёта цен на продукты питания и нефть составила 0,4% в годовом исчислении. Рост курса национальной валюты по отношению к доллару привёл к снижению цен на импортные товары. Между тем, цены на продукцию сельского хозяйства, животноводства и рыболовства в прошлом месяце выросли под влиянием вспышки птичьего гриппа. Так, мясо подорожало в среднем на 11,5% в годовом исчислении, что является самым быстрым ростом с июня 2014 года. Цены на яйца повысились на 15,2%, овощи подорожали на 11,2%. При этом цены на нефтепродукты снизились на 8,6%.