В РК третий день подряд менее 400 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 1 февраля в стране зарегистрированы 336 новых случаев COVID-19, в результате чего общее число заболевших составило 78.844. Рост числа инфицированных не превышает 400 человек трое суток подряд, Однако карантинные органы предупреждают о возможности нового всплеска инфекции из-за нестабильной ситуации в таких учреждениях повышенного риска как церкви и больницы. Запрет на пассажирские рейсы из Великобритании, который действует с 23 декабря, продлён до 11 февраля. Цель данной меры – предотвратить проникновение в страну нового варианта вируса. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 10 человек, общее число умерших – 1.435. Коэффициент смертности – 1,82%. Выписаны из стационаров по окончании лечения и освобождены от режима карантина 466 человек. Общее число выздоровевших – 68.775. Проходят лечение 8.634 человека, в том числе, 224 – в тяжёлом или критическом состоянии.