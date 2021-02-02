Бывший северокорейский дипломат: Пхеньян не стремится к денуклеаризации

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Ядерное оружие напрямую связано со стабильностью северокорейского режима, поэтому Пхеньян не стремится к денуклеаризации. Об этом заявил в интервью CNN бывший временный поверенный в делах посольства КНДР в Кувейте Рю Хён У. Он бежал в РК в сентябре 2019 года, но об этом стало известно только на прошлой неделе. Бывший высокопоставленный дипломат сказал также, что Северная Корея, возможно, захочет договориться о сокращении своего ядерного оружия, но вряд ли когда-либо полностью откажется от него. Именно поэтому предыдущие администрации США ничего не добились, потребовав денуклеаризации на переговорах с Пхеньяном. «США не могут отказаться от денуклеаризации, а Ким Чон Ын не может пойти на денуклеаризацию», - добавил Рю Хён У. Он высказал мнение, что лишь санкции побудили Север сесть за стол переговоров с США в 2018 году в Сингапуре. Текущие санкции эффективны, и они должны продолжаться,- подчеркнул бывший дипломат. Он добавил, что во время ядерных переговоров с Пхеньяном нужно говорить также и о правах человека, которые являются «вопросом морали».