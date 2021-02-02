Обнародован документ о плане строительства АЭС в Северной Корее

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1 февраля министерство промышленности, торговли и энергетики РК обнародовало внутренний документ, касающийся плана строительства атомной электростанции в Северной Корее. Соответствующее решение было принято в связи с необходимостью прекращения ненужных дискуссий. Ранее ряд южнокорейских СМИ сообщили, что документы, касающиеся строительства, пытались уничтожить, но их случайно обнаружили в ходе обысков в министерстве промышленности, торговли и энергетики, проведённых комитетом по аудиту и инспекциям. Как сообщил представитель министерства, в документе затронуты лишь некоторые идеи возможных проектов межкорейского экономического сотрудничества, которые могли бы быть реализованы после саммита, состоявшегося в апреле 2018 года. В документе предлагаются три возможных варианта проекта, но нет никаких конкретных планов. Это по сути «внутренний справочник», в котором рассматривается теоретическая возможность строительства атомной электростанции на Севере, но он не отражает официальную позицию правительства,- сказал представитель министерства.