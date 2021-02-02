Президент РК предостерёг от «устаревшей политики, разжигающей конфронтацию»

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Выступая 1 февраля на совещании с сотрудниками своей администрации, президент РК Мун Чжэ Ин предостерёг от «устаревшей политики, разжигающей конфронтацию». Такая политика особенно неприемлема в нынешние трудные времена,- добавил он, не приведя конкретных примеров. Между тем, ясно, что президент имел в виду разгорающийся скандал вокруг якобы имевшихся у правительства планов построить в Северной Корее атомную электростанцию. Администрация президента подвергла критике подобные утверждения, заявив, что строительство таких объектов невозможно без ведома США или мирового сообщества. Коснувшись ситуации с COVID-19, глава государства сказал, что его обескураживают как продолжающийся рост числа случаев заражения в результате скопления людей на некоторых религиозных объектах, так и продолжающиеся экономические трудности. Он попросил жителей страны воздержаться от поездок во время празднования Нового года по лунному календарю.