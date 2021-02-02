РК и США договорились добиться «видимого прогресса» в передаче Сеулу оперативного контроля над своими войсками

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Председатели объединённых комитетов начальников штабов вооружённых сил РК и США генералы Вон Ин Чхоль и Марк Милли договорились приложить усилия для того, чтобы добиться «видимого прогресса» в передаче Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время. Договорённость достигнута в ходе состоявшихся 2 февраля переговоров в режиме видеоконференции. Они обещали также разработать комбинированную оборонительную позицию на основе крепкого альянса между двумя странами. Два военачальника высоко оценили усилия по подготовке к передаче Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время, которые были предприняты, несмотря на пандемию COVID-19, и договорились продолжить работу в этом направлении,- говорится в сообщении объединённого комитета. Точные сроки передачи не установлены, но администрация президента РК Мун Чжэ Ина надеется осуществить её до окончания срока своих полномочий в мае 2022 года.