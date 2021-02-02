Правящая партия будет добиваться выделения дополнительного бюджета для четвёртого этапа помощи

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Правящая Демократическая партия Тобуро будет добиваться выделения дополнительного бюджета для четвёртого этапа чрезвычайных выплат пострадавшим от пандемии COVID-19. Об этом заявил, выступая 2 февраля в Национальном собрании, председатель партии Ли Нак Ён. Он отметил необходимость предоставления универсальной помощи всем домохозяйствам и дополнительной помощи наиболее пострадавшим от пандемии. С мая прошлого года правительство распределило более 31 трлн вон (27 млрд 800 млн долларов) среди домашних хозяйств, мелких торговцев и самозанятых в рамках трёх этапов помощи. Четвёртый этап потребует более 20 трлн (18 млрд долларов) дополнительных государственных расходов. Накануне президент страны Мун Чжэ Ин также упомянул о необходимости предложить дополнительную помощь мелким торговцам и самозанятым, вынужденным закрыть бизнес или сократить деятельность в рамках карантинных мер.