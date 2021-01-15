«Белая книга по обороне»: КНДР – угроза безопасности, Япония – партнёр

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Северная Корея расширила арсенал баллистических ракет и укрепила силы специального назначения. Об этом говорится в «Белой книге по обороне» за 2020 год, которая опубликована 2 февраля южнокорейским военным ведомством онлайн и офлайн. В документе говорится, что в настоящее время в состав стратегических сил КНДР входят 13 ракетных бригад, в то время как в 2018 году их было 9. Увеличение числа таких подразделений соответствует заявлениям северокорейского руководства об укреплении потенциала ракет и обычного оружия. У Пхеньяна имеются 50 кг оружейного плутония, которого достаточно для создания до 10 ядерных боеприпасов, а технология миниатюризации ядерной боеголовки достигла «значительного» уровня. В документе Север назван не врагом, а для его описания применено более широкое понятие «угрозы национальной безопасности». Япония названа партнёром и «соседом по сотрудничеству во имя мира и процветания в Северо-Восточной Азии и во всём мире». «Белая книга по обороне» публикуется каждые два года, и с 1967 года вышли в свет 24 издания. В первой половине этого года планируется опубликовать документ на английском, китайском, японском и русском языках.