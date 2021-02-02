Правительство РК приступило к подготовке четвёртого этапа помощи

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2 февраля министерство планирования и финансов РК приступило к подготовке четвёртого этапа чрезвычайных выплат пострадавшим от пандемии COVID-19. Выплаты, которые планируется провести в марте или апреле, охватят не только предприятия малого и среднего бизнеса, а также самозанятых, пострадавших от пандемии COVID-19, но и все домохозяйства. С мая прошлого года правительство распределило более 31 трлн вон (27 млрд 800 млн долларов) среди домашних хозяйств, мелких торговцев и самозанятых в рамках трёх этапов помощи. По оценке представителей правящей Демократической партии Тобуро, для осуществления новых выплат может потребоваться дополнительный бюджет в размере 20-30 трлн вон (18-27 млрд долларов). Для покрытия дефицита потребуется выпустить государственные облигации. По мнению экспертов Международного валютного фонда, у РК есть возможности для дополнительной адресной поддержки населения, несмотря на растущий бюджетный дефицит.