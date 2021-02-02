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В мире

Правительство РК выразило «глубокую озабоченность» по поводу ситуации в Мьянме

Write: 2021-02-02 15:45:20Update: 2021-02-02 15:48:35

Правительство РК выразило «глубокую озабоченность» по поводу ситуации в Мьянме

Photo : KBS News

Правительство РК выражает «глубокую озабоченность» в связи с тем, что военные в Мьянме задержали высших гражданских лидеров, в том числе Аунг Сан Су Чжи, и объявили чрезвычайное положение на один год. Сообщив об этом  2 февраля на брифинге, представитель министерства иностранных дел РК, подчеркнул, что Сеул уважает стремление мьянманского народа к демократии, свидетельством чего стали всеобщие выборы, состоявшиеся  в прошлом году. Официальный Сеул призывает немедленно освободить Аунг Сан Су Чжи и других арестованных государственных руководителей, выражая надежду на то, что имеющиеся проблемы будут урегулированы мирными средствами в соответствии с демократическими процедурами. Военный переворот в Мьянме вызвал осуждение мирового сообщества и опасения по поводу того, что усилия народа страны по укреплению демократии под гражданским руководством будут сорваны. 
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