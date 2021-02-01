МИД РК: Иран освободит экипаж танкера MT Hankuk Chemi

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Иранские власти приняли решение освободить экипаж южнокорейского танкера MT Hankuk Chemi, захваченного 4 января в Ормузском проливе Корпусом стражей исламской революции Ирана под предлогом химического загрязнения окружающей среды. Об этом 2 февраля сообщили в МИД РК. Представитель ведомства заявил, что иранская сторона приняла такое решение, исходя из гуманитарных соображений, а также учитывая дружественность отношений с РК. Отпущены будут почти все члены экипажа, за исключением минимального количества людей, необходимого для поддержания танкера в рабочем состоянии. По данным МИД, такую позицию 2 февраля выразил заместитель иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Арагчи в телефонном разговоре со вторым заместителем главы МИД РК Чхве Чжон Гоном. В настоящий момент южнокорейский МИД ведёт консультации с компанией-оператором судна о том, кто останется в Иране. Представители двух стран обсудят вопрос о способе возвращения на родину членов экипажа из числа граждан РК. Будут продолжены переговоры и относительно остального экипажа. Во время захвата судна на его борту находились 20 членов экипажа - 11 граждан Мьянмы, пять южнокорейцев, два индонезийца и два вьетнамца.