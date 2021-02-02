В этом году объем гуманитарной помощи СК снизился

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С начала года объем гуманитарной помощи международного сообщества Северной Корее составил 1,3 миллиона долларов, что на 82,9% меньше, чем за тот же период прошлого года. Информация об этом была размещена 3 февраля на сайте Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA). Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC) выделило чуть более 1,2 млн долларов на ликвидацию последствий наводнений на севере и юге провинций Хванхэ-Намдо и Хванхэ-Пукто, а также на проект улучшения питания через Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Германия также обязалась выделить 115 тыс. долларов на проекты продовольственной помощи в провинциях Пхёнан-Намдо и Пхёнан-Пукто. Сокращение объёма гуманитарной помощи Северной Корее со стороны международного сообщества произошло из-за того, что Пхеньян закрыл свои границы в связи с COVID-19, а финансовые возможности ряда стран снизились. В январе прошлого года РК предоставила СК более 5 миллионов долларов через Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и Красный Крест КНДР. Данные за этот год пока отсутствуют.