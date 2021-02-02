Количество новых случаев COVID-19 вновь превысило отметку в 400 человек

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 2 февраля в стране зарегистрированы 467 новых случаев COVID-19, в результате чего общее число заболевших составило 79.311. Отметка в 400 человек превышена впервые за четыре дня. С начала года динамика распространения вируса держалась на относительно низком уровне. Однако в последнее время ситуация остаётся нестабильной. Карантинные органы предупреждают о возможности всплеска инфекции из-за нестабильной ситуации в таких объектах повышенного риска как церкви и больницы. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 6 человек, общее число умерших – 1.441. Коэффициент смертности – 1,82%. Выписаны из стационаров по окончании лечения и освобождены от режима карантина 524 человека. Общее число выздоровевших – 69.299. Проходят лечение 8.571 человек, в том числе, 220 – в тяжёлом или критическом состоянии.