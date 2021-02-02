Япония выразила сожаление по поводу содержания «Белой книги по обороне» РК

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Япония выразила официальный протест против критики в её адрес, изложенной в «Белой книге по обороне» за 2020 год, которая опубликована 2 февраля южнокорейским военным ведомством. Протест, в частности, касается пункта, в котором указано, что отношения двух стран испытывали трудности из-за высказываний японских политиков, оспаривающих суверенитет РК над островами Токто в Восточном море, а также в связи с конфликтом между Сеулом и Токио вокруг низкого полёта японского самолёта над южнокорейским кораблём. В этот день в ходе пресс-конференции представитель оборонного ведомства Японии указал, что в южнокорейской «Белой книге по обороне» изложены данные о территориальной принадлежности островов Токто, которые противоречат позиции Токио. Министерство обороны Японии вызвало в этот день южнокорейского военного атташе, выразив сожаление по поводу содержания «Белой книги по обороне». Между тем, 2 февраля представитель Пентагона Джон Суппл подчеркнул важность трёхстороннего сотрудничества РК, США и Японии. По его словам, это имеет важное значение для поддержания мира, процветания и стабильности в регионе, в том числе для решения ядерной проблемы КНДР.