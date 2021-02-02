Иран освободит экипаж южнокорейского судна

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Министерство иностранных дел Ирана приняло решение освободить 19 из 20 членов экипажа южнокорейского танкера MT Hankuk Chemi, задержанного 4 января в Ормузском проливе Корпусом стражей исламской революции Ирана под предлогом химического загрязнения окружающей среды. В числе освобождённых четыре гражданина РК. На капитана, также являющегося южнокорейским гражданином, данные меры не распространяются. По сообщению МИД РК, об этом 2 февраля заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Арагчи в телефонном разговоре со своим южнокорейским коллегой Чхве Чжон Гоном. Сам танкер и его капитан останутся в Иране до тех пор, пока не будут завершены судебные процедуры по данному вопросу. Между тем, Чхве Чжон Гон поприветствовал решение властей Ирана, призвав сделать всё возможное для скорейшего освобождения танкера и капитана. В свою очередь, Аббас Арагчи пообещал обеспечить капитану танкера MT Hankuk Chemi достаточную консульскую помощь. Стороны сошлись во мнении о том, что сделан важный шаг в сторону восстановления взаимного доверия. В МИД РК сообщили о планах провести консультации с оператором такера по вопросу возвращения на родину членов экипажа. Во время захвата судна на борту находились 20 членов экипажа - 11 граждан Мьянмы, 5 южнокорейцев, 2 индонезийца и 2 вьетнамца.