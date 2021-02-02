В праздничные дни рекомендовано воздержаться от поездок

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В Новый год по лунному календарю южнокорейцы традиционно отправляются на малую родину. Ожидается, что в предстоящие праздничные выходные среднесуточный поток людей, которые будут перемещаться между регионами, составит 4 млн 380 тыс. человек. Это на 32% меньше, чем за тот же период прошлого года. Одновременно выросла доля тех, кто намерен отправиться в поездку не на общественном транспорте, а на личном автомобиле. Между тем, правительство призывает минимизировать передвижение и контакты в праздничные дни. Как и в прошлом году во время осеннего праздника урожая и поминовения предков Чхусок, плата за проезд по скоростным дорогам будет взимается в полной мере. До пандемии в крупные национальные праздники данная плата отменялась. Полученные таким образом средства пойдут на борьбу с распространением COVID-19. Также будут усилены карантинные меры относительно общественного транспорта. В поездах можно будет забронировать только места у окон. По этому принципу рекомендуется бронировать места также в автобусах и самолётах.