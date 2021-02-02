Сеул поможет малому бизнесу, пострадавшему от COVID-19

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В период праздничных выходных по случаю Нового года по лунному календарю столичная мэрия представила пакет мер по поддержке экономики. Власти намерены выделить 1 трлн 480 млрд вон (1,3 млрд долларов) в помощь бизнесу, пострадавшему от мер социального дистанцирования, и уязвимым слоям населения. 1 триллион вон будет выделен в фонд финансовой помощи малому бизнесу. Для мелких предпринимателей, столкнувшихся с падением продаж, представителей отраслей туризма и искусства, пострадавших от различных ограничений их деятельности, предусмотрены кредиты в размере до 20 млн вон (18 тыс. долларов) с низкой процентной ставкой. Также планируется предоставить субсидии на поддержание занятости. Всем туристическим компаниям в следующем месяце выплатят субсидии в размере 900 долларов. Финансовая поддержка будет оказана индустрии фестивалей и представлений, а также деятелям искусства.