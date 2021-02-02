РК и Камбоджа договорились о заключении FTA

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РК и Камбоджа достигли окончательной договорённости по вопросу заключения двустороннего соглашения о свободной торговле (FTA). 3 февраля в ходе видео-конференции глава управления по вопросам торговли при министерстве промышленности, торговли и энергетики РК Ю Мён Хи и министр торговли Камбоджи Пан Сорасак подписали совместное заявление об успешном завершении переговоров. Обсуждение данного вопроса велось с июля прошлого года. Таким образом, это самый короткий срок, за который РК удалось договориться с другой страной о либерализации взаимной торговли. Основные статьи южнокорейского экспорта в Камбоджу включают грузовые и легковые автомобили, строительное оборудование и сельскохозяйственную и морскую продукцию. Из Камбоджи в основном импортируется одежда и обувь. В ближайшее время стороны планируют провести официальную церемонию подписания. Теперь соглашение должны одобрить парламенты двух стран. В рамках документа, а также Регионального всеобъемлющего экономического партнёрства (RCEP) Камбоджа отменит пошлины на 93,8% всех товаров, а РК - на 95,6%. РК уже заключила соглашение о свободной торговле с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), но ведётся работа по подписанию торговых договоров с каждой из стран-членов организации с целью установления более тесных связей.