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В Корее

РК договорилась о поставках вакцин для 23 млн человек

Write: 2021-02-16 10:51:41Update: 2021-02-16 18:43:54

Photo : YONHAP News

РК обеспечила вакцинами против COVID-19 дополнительно 23 млн человек, подписав контракты с американскими производителями Novavax и Pfizer. Об этом сообщил премьер-министр страны Чон Сэ Гюн, выступая 15 февраля на заседании Центрального штаба  по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами. В рамках договорённостей, во втором квартале этого года Novavax предоставит вакцины для 20 млн человек, а Pfizer - для 3 млн человек. В общей сложности правительство обеспечило вакцинами 79 млн человек. В настоящее время обсуждается  вопрос об ускорении отгрузки вакцин в течение первого полугодия. Чон Сэ Гюн отметил, что правительственный контракт с Novavax является особенно важным, поскольку вакцины будут производиться на заводах южнокорейской компании SK Bioscience в рамках лицензионного соглашения. 
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