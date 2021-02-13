В РК вновь более 400 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний, за сутки 15 февраля в стране зарегистрированы 457 новых случаев COVID-19, в результате чего общее число заболевших составило 84.325. Рост заболеваемости может быть связан с тем, что пункты тестирования на вирус после праздничных выходных начали работать в обычном режиме. Органы здравоохранения призывают граждан страны проявлять особую осторожность в общественных местах. Пересмотр режима социального дистанцирования станет возможен лишь в том случае, если до конца февраля удастся сохранить рост заболеваемости под контролем. В результате осложнений хронических заболеваний, вызванных COVID-19, за минувшие сутки умерли 7 человек, общее число умерших – 1.534. Выписаны из стационаров по окончании лечения и освобождены от режима карантина 757 человек. Общее число выздоровевших – 74.551. Проходят лечение 8.240 человек, в том числе, 166 – в тяжёлом или критическом состоянии.