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В марте в РК будут приняты новые правила социального дистанцирования, в рамках которых основное внимание будет уделяться «минимизации принудительных мер и поощрению добровольных». Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин, выступая 15 февраля на совещании с сотрудниками своей администрации. Он подчеркнул, что новые правила будут основаны на «самоконтроле и ответственности, а не на всеобщем принуждении». Глава государства напомнил, что из-за жёстких ограничений, продолжавшихся более двух месяцев, у людей накопилась усталость, а многие владельцы малого бизнеса и самозанятые оказались на грани банкротства. Даже когда начнётся массовая вакцинация, война против COVID-19 будет долгосрочной, - отметил Мун Чжэ Ин. Он добавил, что для «устойчивой» борьбы с вирусом необходимо найти такой способ, чтобы борьба не лишила людей средств к существованию.